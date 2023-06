Exklusiv: FC Basel stattet Fabio Di Brizzi mit neuem Vertrag aus

Hinter Fabio Di Brizzi liegt aufgrund verschiedener Verletzungen eine unglückliche Saison. Einen neuen Vertrag bekommt er trotzdem - weil der FC Basel grosse Stücke auf sein Eigengewächs hält.

Der FC Basel hat hinsichtlich der Zukunft von Fabio Di Brizzi eine Entscheidung getroffen – für den offensiven Mittelfeldspieler geht es zunächst weiter am Rheinknie. Nach 4-4-2.ch-Informationen setzte Di Brizzi in der vorigen Woche im Beisein seines Beraters Marcus Noack von der Agentur Noack Sports die nötigen Unterschriften.

Di Brizzis neues Vertragspapier ist nun bis Ende Juni 2024 gültig und garantiert ihm eine weitere Saison im Basler U21-Team, das ab der kommenden Saison von Dennis Hediger trainiert wird. Der Übungsleiter und seine Assistenten halten grosse Stücke auf Di Brizzi.

FC Basel mit hoher Meinung von Fabio Di Brizzi

Die vergangene Saison des Youngsters, der in Weil am Rhein wohnt und damit nur wenige Minuten benötigt, um das Basler Trainingsgelände zu erreichen, war aufgrund von wiederkehrenden muskulären Problemen zum Vergessen – lediglich sieben Einsätze in der Promotion League waren schlussendlich dokumentiert.

Hediger und Co. vertreten dennoch eine hohe Meinung von Di Brizzi, der sich seit 2016 das FCB-Trikot überzieht. Physisch muss der der technisch versierte Mittelfeldspieler noch etwas draufpacken, zu den Stärken zählen definitiv seine exzellenten Standards. Hier hatte er sich von keinem Geringerem als FCB-Legende Alex Frei Tipps und Tricks eingeholt.

