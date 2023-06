Exklusiv: FC Basel und Julind Selmonaj arbeiten weiter zusammen

Seit zwei Jahren spielt Julind Selmonaj im Nachwuchs des FC Basel. Die positive Entwicklung der letzten Saisonwochen hat Rotblau nun dazu veranlasst, mit dem Defensivtalent eine vertragliche Vereinbarung abzuschliessen.

Der FC Basel hat Julind Selmonaj für die kommende Saison an sich gebunden. Nach 4-4-2.ch-Informationen sind hierfür bereits alle nötigen Dokumente unterschrieben worden. Selmonaj und seine Berateragentur MTF Germany finalisierten den Deal in der vergangenen Woche.

Selmonaj entwickelte sich in der zurückliegenden Spielzeit stetig weiter, in den letzten Wochen hat sich der 18-Jährige in der Abwehrzentrale sogar in die Startelf gespielt. Der Innenverteidiger erhielt daraufhin positives Feedback und wiegelte für seinen FCB-Traum andere Nachfragen ab.

Aus der deutschen 4. Liga gab es beispielsweise sehr konkretes Interesse an einer Zusammenarbeit. Für Selmonaj waren die Basler Entscheidungsträger aber stets Ansprechpartner Nummer 1.

Es ist die perfekte Mischung aus der Nähe zur Arbeitsumgebung, der gebürtige Norddeutsche ist in Lörrach aufgewachsen und wohnt damit nur einen Steinwurf von Basel entfernt, sowie dem richtigen Umfeld, um sich mit der nötigen Ruhe weiterentwickeln zu können.

Julind Selmonaj bei der U21 des FC Basel eingeplant

Selmonaj könnte aufgrund seines Alters in der kommenden Saison für das umstrukturierte U19-Team auflaufen, ist aber fest in der U21-Mannschaft eingeplant, die zukünftig von Dennis Hediger angeleitet wird.

Mit über 1,90 Metern Körpergrösse verfügt Selmonaj über die typischen Vorzüge eines zentralen Abwehrspielers, ist defensiv wie offensiv mit einem guten Kopfballspiel ausgestattet, weist ein gutes Stellungsspiel auf und führt den Ball hervorragend am Fuss.

Fotoquelle: Salih Semiz

aoe 27 Juni, 2023 09:26