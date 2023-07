Fabian Frei bleibt FCB-Captain

Der neue Basler Trainer Timo Schultz setzt weiterhin auf Fabian Frei als Captain.

Dies gibt der deutsche Coach am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Super League-Start bekannt. Fabian Frei führt die Mannschaft also auch künftig an. Taulant Xhaka wird sein Stellvertreter. Den Mannschaftsrat komplettieren Wouter Burger, Michael Lang und Marwin Hitz.

Schultz kann im Hinblick auf das Spiel beim FC St. Gallen am Samstagabend positive Nachrichten verkünden: Bis auf den langzeitverletzten Jonas Adjei Adjetey und den gesperrten Xhaka stehen ihm alle Spieler zur Verfügung.

psc 21 Juli, 2023 14:52