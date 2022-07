Der FC Aarau nimmt einen FCB-Stürmer unter Vertrag

Der FC Aarau verstärkt seine Offensive mit dem jungen Basler Stürmer Andrin Hunziker.

Der 19-Jährige wird bis Saisonende an den Challenge League-Klub ausgeliehen. Hunziker steht beim FCB noch bis 2025 unter Vertrag. Dort kam er bislang in der U21 zum Einsatz, für die er in der vergangenen Spielzeit 22 Spiele bestritt. Dabei gelangen ihm insgesamt sieben Tore.

“Andrin Hunziker ist ein junger, talentierter Stürmer, welcher schon Erfahrungen in der ersten Mannschaft bzw. in der Super League gesammelt hat; mit ihm erhalten wir noch mehr Möglichkeiten im Angriff”, sagt FCA-Sportchef Sandro Burki zum Neuzugang.

Hunziker 2023! 💪 Wir verstärken unseren Angriff für die aktuelle Saison mit dem gross gewachsenen Mittelstürmer Andrin Hunziker vom @FCBasel1893. Willkommen, Andrin! 🤩 ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/Ux0S1Nv1m9#ZämeFörAarau pic.twitter.com/SSPNGn3jtI — FC Aarau (@FCAARAU) July 26, 2022

psc 26 Juli, 2022 18:54