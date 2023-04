Der FC Basel wird wohl nur 2 von 6 Leihspielern fix übernehmen

Der FC Basel hat derzeit nicht weniger als sechs Spieler von anderen Vereinen ausgeliehen. Für alle bestehen Möglichkeiten zur definitiven Übernahme. Gezogen werden die Optionen aber wohl nur bei Zeki Amdouni und Andy Diouf.

Dieses Duo konnte sich in dieser Saison besonders in Szene setzen. Amdouni glänzt mit bereits 15 Saisontreffern und hat sich zuletzt auch in der Schweizer Nati in Szene gesetzt. Das Interesse an ihm bei ausländischen Vereinen aus Topligen ist gross. Der FCB kann den 22-jährigen Stürmer im Sommer laut «Basler Zeitung» für rund 3 Mio. Franken von Lausanne-Sport übernehmen – und wird dies tun.

Dass Amdouni auch noch nächste Saison am Rheinknie auflaufen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt dennoch unwahrscheinlich: Vielmehr könnte gleich ein gewinnbringender Weiterverkauf erfolgen. Für den Jungstar dürften mehr als 10 Mio. Franken fliessen.

Der zweite Spieler, den der FCB mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit definitiv verpflichten wird, ist Andy Diouf. Seine Kaufoption soll zwar noch teurer sein als jene von Amdouni, auch bei ihm lohnt sich die Übernahme aber zweifellos. Nizza hat sogar, die Leihe im Winter abzubrechen und den 19-Jährigen nach Südfrankreich zurückzuholen. Die Bebbi sitzen aber am längeren Hebel und werden von ihrem Recht Gebrauch machen, Diouf fix unter Vertrag zu nehmen. Auch beim offensivstarken Box-to-Box-Player ist ein direkter Weiterverkauf nicht ganz ausgeschlossen. Er könnte aber auch noch ein weiteres Jahr am Rheinknie bleiben.

Komplizierte Situation bei Males

Eher weniger Chancen auf einen Verbleib hat Darian Males: Der FCB ist mit den Leistungen der Inter-Leihgabe zwar nicht unzufrieden, das Gesamtpaket für einen permanenten Wechsel scheint aber zu teuer. Einzig wenn Inter bezüglich Konditionen noch mit sich reden lässt, gibt es Möglichkeiten.

Den FCB nach einem Jahr wieder verlassen wird wohl Andy Zeqiri. Unter dem Strich konnte er zu wenig überzeugen als dass der Preis bezüglich Übernahme und anschliessendem Salär gerechtfertigt wäre. Beim 23-Jährigen ist zu berücksichtigen, dass er bei Premier Ligist Brighton unter Vertrag steht und daher generell teurer ist als Spieler von Klubs aus anderen Ligen.

Sportlich eher durchgefallen sind die Leihspieler Kasim Adams (Hoffenheim) und Hugo Novoa (RB Leipzig). Für Adams werden sich Sportchef Heiko Vogel und Co. wohl nach einem anderen Innenverteidiger umsehen. Novoa ist eigentlich bis Sommer 2024 an den FCB gebunden. Selbst ein Abbruch der Leihe nach nur einem halben Jahr ist laut «Basler Zeitung» aber nicht ganz ausgeschlossen.

psc 27 April, 2023 14:00