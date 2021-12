Der FC Basel denkt über Ex-Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder nach

Der FC Basel denkt angeblich über eine Veränderung auf dem Trainerposten nach. Der Niederländer Alfreud Schreuder soll ein Thema sein.

Der “kicker” berichtet, dass die Personalie am Rheinknie diskutiert wird: Schreuder war bis im Oktober Co-Trainer von Ronald Koeman beim FC Barcelona. Davor amtete er als Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim und einst auch in seiner Heimat bei Twente Enschede. Der 49-Jährige soll nun ein Thema für die Nachfolge von Patrick Rahmen beim FCB sein.

Der 52-Jährige hat im April dieses Jahres in Basel nach der Entlassung von Ciriaco Sforza zunächst als Interimstrainer angefangen und wurde von der neuen Klubleitung im Sommer als Chefcoach bestätigt. Dennoch wird immer wieder darüber spekuliert, dass er abgelöst werden könnte. Die aktuelle Saison brachte mit dem frühen Aus im Cup eine Enttäuschung. In der Meisterschaft liegt das Team aber auf Kurs und in der Conference League schnappten sich die Bebbi sogar den Gruppensieg und stehen vorzeitig im Achtelfinale.

Ob es in der Winterpause zu einem Trainerwechsel könnte, bleibt abzuwarten.

psc 16 Dezember, 2021 13:53