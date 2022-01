Der FC Basel gibt Angebot für Real-Verteidiger Rafa Marin ab

Der FC Basel hat sich um die Dienste des spanischen Innenverteidigers Rafa Marin bemüht.

Laut “Marca” wurden die Basler bei Real Madrid vorstellig und wollten den 19-jährigen Abwehrspieler, der zurzeit in der zweiten Mannschaft spielt, wohl auf Leihbasis unter Vertrag nehmen. Real hat den Vorstoss allerdings abgelehnt und hält an Rafa Marin fest. Der Youngster bestritt in dieser Saison bislang 15 Ligaspiele.

Vor fünfeinhalb Jahren wechselte aus seiner Heimat aus Sevilla zu den Madrilenen und wurde dort seither ausgebildet.

psc 25 Januar, 2022 11:18