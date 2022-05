Der FC Basel hat den kroatischen Jungstar Dion Drena Beljo im Visier

Der FC Basel sucht im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Mittelstürmer, der den Abgang von Arthur Cabral im Januar kompensieren kann. Im Visier steht nun offenbar Dion Drena Beljo.

Der 20-jährige Kroate steht in seiner Heimat bei NK Osijek unter Vertrag, wobei er in der abgelaufenen Saison an Ligakonkurrent NK Istra ausgeliehen war. Dort sind dem 1.95 Meter grossen Stürmer in 33 Ligaspielen 14 Treffer geglückt. Laut dem kroatischen Portal “Germanijak” ist Beljo ein Thema beim FC Basel. Allerdings sollen für den U21-Nationalspieler bereits rund 7 – 8 Mio. Euro Ablöse notwendig sein. Ob die Bebbi einen solchen Preis zahlen können bzw. wollen, ist fraglich.

Ein neuer Stürmer wird aber in jedem Fall ans Rheinknie kommen. Leihspieler Fedor Chalov verlässt den Verein im Sommer wieder.

psc 30 Mai, 2022 12:11