Der FC Basel holt drei Spieler aus dem Nachwuchs zu den Profis

Der FC Basel gibt vor dem Start in die neue Super League-Saison bekannt, dass drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Profikader nominiert werden.

Leon Avdullahu, Axel Kayombo und Arlet Junior Zé spielten in der vergangenen Saison in der U21 und zählen ab sofort zum Profikader des FCB. Alle drei waren sogar noch Teil des U18-Kaders.

Avdullahu wechselte im Sommer 2018 vom FC Solothurn zum FCB und durchlief seither sämtliche Nachwuchsstufen bei Rotblau. In der aktuellen Vorbereitung der ersten Mannschaft stand der Mittelfeldspieler bei den Testspielen gegen CSKA-Sofia, den FC Vaduz und SL Benfica jeweils mit der Nummer 37 in der Startelf. Und auch in den Schweizer Nachwuchsauswahlen hat er bereits einige Einsätze absolviert.

Selbiges gilt auch für Junior Zé. Der Offensivspieler stiess im Winter 2021 aus der Nachwuchsabteilung von GC zu Rotblau. Er stand lediglich beim Testspiel gegen den BSC Old Boys in der Startelf, kam aber gegen CSKA-Sofia und Benfica zu Teileinsätzen. Gegen die Portugiesen gelang ihm der Assist zum einzigen Tor des FCB. Junior Zé wird die Rückennummer 39 tragen.

⤴️ Junior Zé, Avdullahu und Kayombo neu im Kader der ersten Mannschaft 💪 Weitere Infos: 👉 https://t.co/L1KByH1b24#FCBasel1893 #AlliZämme #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 21, 2023

psc 21 Juli, 2023 11:39