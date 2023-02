Der FC Basel trifft schon wieder auf Slovan Bratislava

Der FC Basel bekommt es in den Achtelfinals der Conference League erneut mit Slovan Bratislava zu tun über.

Nach dem hart erkämpften Playoff-Erfolg gegen Trabzonspor stehen die Bebbi im Wettbewerb in der Runde der letzten 16. Dort wird der FCB am 9. März im St. Jakob-Park Slovan Bratislava empfangen. Eine Woche später reisen die Basler dann auswärts in die Slowakei.

Die beiden Teams trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander. Dabei endete eine Partie 3:3, die andere gewann Slovan mit 2:0 und sicherte sich dadurch auch den Gruppensieg. Nun brennt der Super League-Vertreter natürlich auf Revanche.

In der Europa League stehen einige hochkarätige Paarungen an. Arsenal mit Nati-Captain Granit Xhaka trifft auf Sporting. Der SC Freiburg bekommt es mit Juventus zu tun und ManUtd, das den FC Barcelona eliminiert hat, steht mit Betis erneut einem spanischen Klub gegenüber.

Round of 16 set ✅ Which tie are you looking forward to most? 😍#UECLdraw || #UECL pic.twitter.com/MiJsSlIlEr — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 24, 2023

Round of 16 🤩 Most exciting tie?#UELdraw pic.twitter.com/YJLGm1er6J — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2023

psc 24 Februar, 2023 13:20