FC Basel holt neuen Stürmer aus der Bundesliga

Der FC Basel hat eine seiner unzähligen Baustellen erst mal geschlossen und einen neuen Stürmer unter Vertrag genommen. Aus der Bundesliga kommt Maurice Malone ans Rheinknie.

Maurice Malone ist neu beim FC Basel. Rotblau stattet den im Angriff flexibel einsetzbaren Stürmer mit einem Vierjahresvertrag bis 2027 aus und zahlt an den abgebenden FC Augsburg dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von 1,5 Millionen Euro, die sich durch Boni noch erhöhen kann.

Malone, 22-jährig, ist beim FC Augsburg aufgewachsen und durchlief dort alle Nachwuchsstationen. In der Fuggerstadt konnte sich der deutsch-amerikanische Doppelbürger aber nicht durchsetzen und wurde in den vergangenen Jahren zahlreich verliehen.

In der vergangenen Saison parkierte der FCA Malone beim Wolfsberger AC, für den er in allen Wettbewerben in 29 Spielen immerhin auf neun Tore und elf Vorlagen kam.

"Maurice ist ein sehr dynamischer und schneller Spieler, der offensiv flexibel einsetzbar ist", erklärt FCB-Sportchef Heiko Vogel den Transfer. "Durch seine Athletik verfügt er über sehr viel Power und Durchsetzungsvermögen, er überzeugte in der vergangenen Saison, in der höchsten österreichischen Liga, als Torschütze wie auch als Vorbereiter."

👋 Sali Maurice 🔴🔵 ✍️ Der FC Basel 1893 verpflichtet Maurice Malone vom FC Augsburg. Der deutsche U21-Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣, er wird beim FCB die Rückennummer 11 tragen.#FCBasel1893 #AlliZämme #Baloise #rotblaulive Transferiere… pic.twitter.com/D6DWWoIIGo — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 11, 2023

aoe 12 August, 2023 09:06