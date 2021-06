FC Basel holt wohl Kanadier Millar

Der Kader des FC Basel für die kommende Saison nimmt immer konkretere Formen an. Als Neuzugang Nummer vier ist Liam Millar im Gespräch. Der Transfer soll kurz vor dem Abschluss stehen.

Der FC Basel hat für die offensiven Flügelpositionen scheinbar den richtigen Mann gefunden. Laut dem “Liverpool Echo” wird sich Liam Millar sehr wahrscheinlich dem 20-fachen Schweizer Meister anschliessen. Eine Einigung stehe unmittelbar bevor.

Millar gehört eigentlich dem Kader des U23-Teams des FC Liverpool an, war jedoch für das vergangene Halbjahr an den englischen Drittligisten Charlton Athletic verliehen. Bei den Addicks trumpfte der Aussenangreifer ziemlich auf und erzielte in 27 Spielen drei Tore und sechs Vorlagen.

Der 21-Jährige würde per se gut ans Rheinknie passen, verfügt er doch über reichlich Potenzial und ist bereits elfmaliger Nationalspieler Kanadas. Die Sache hat jedoch einen Haken: Angeblich zahlt Basel eine Ablöse in siebenstelliger Höhe. Kaum vorstellbar, dass der FCB inmitten der Coronakrise in solcher Griffhöhe investiert.

Die Bebbi sollen, nachdem das erste Angebot am Montag abgelehnt wurde, am Freitag nachgebessert haben und stehen dicht vor der Bestätigung des Deals. Der FC Blackpool soll sich ebenfalls Hoffnungen auf einen Transfer gemacht haben.

aoe 27 Juni, 2021 14:53