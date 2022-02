Der FC Basel hat Adam Szalai am Deadline Day erst um 13.40 Uhr kontaktiert

Der FC Basel hat sich am Transfer Deadline Day noch die Dienste von Torjäger Adam Szalai gesichert. Der Deal ging sehr spät und ziemlich knapp über die Bühne.

Bis 17.59 Uhr mussten die Bebbi Neuzugänge am vergangenen Dienstag auf der Liga-Plattform “Clubcorner” melden. Bei Szalai wurde die Zeit ziemlich ausgereizt. Wie der 34-jährige Ungar am Freitag auf einer Pressekonferenz verrät, wurde er vom FCB um 13.40 Uhr erstmals kontaktiert. Wenige Stunden zuvor bestritt er noch ein reguläres Training mit seinem inzwischen Ex-Klub Mainz 05. “Ich wohne in Heidelberg und pendle jeweils mit dem Zug nach Mainz, der Deal ging im ICE über die Bühne”, wird Szalai von “Blick” zitiert.

Der Angreifer hat sehr spontan und sehr rasch zugesagt. Um Geld ging es gar nicht erst, vielmehr um “die Perspektive, die ich beim FC Basel bekomme.” Während er in Mainz in dieser Saison lediglich noch die Rolle des Edeljokers verkörpert, könnte er beim FCB von Anfang an in eine Leaderrolle schlüpfen. Genauso wie er es in der ungarischen Nationalmannschaft tut, die er sogar als Kapitän anführt.

Die Operation am Kopf, die er als Folge eines Autounfalls über sich ergehen lassen musste, behindert Szalai nicht mehr, wie er versichert: “Mir gehts gut, ich habe nun eine Titanium-Platte im Kopf, aber die Operation war eine schnelle Sache.”

Der Angreifer freut sich nun auf die Zeit in Basel, wo er einen Vertrag bis Juni 2023 unterzeichnet hat. Szalai macht direkt eine Kampfansage: “Der Klub ist etwas sehr, sehr grosses. Er gehört auf den ersten Platz der Tabelle.”

psc 18 Februar, 2022 17:24