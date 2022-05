Der FC Basel verpflichtet eine neue Cheftrainerin

Der FC Basel geht mit einer neuen Cheftrainerin für die Frauen-Mannschaft in die nächste Saison. Katja Greulich übernimmt den Posten.

Die 37-Jährige wechselt von den RB Leipzig Frauen aus der 2. Bundesliga zu den Baslerinnen. Greulich verfügt neben dem höchsten Trainerdiplom (UEFA Pro Lizenz) und einem abgeschlossenen Sportwissenschaftsstudium auch über reichlich Erfahrung als aktive Fussballerin und Trainerin. Angefangen als Juniorinnen-Coachin durchlief sie anschliessend Stationen in der DFB-Studentennationalmannschaft, in der 1. und 2. Bundesliga, sowie in Schweden.

Bei Rotblau wird sie in der Frauenabteilung morgens das Training mit den Juniorinnen absolvieren und übernimmt zudem die Hauptverantwortung für das 1. Frauenteam, wo sie die Nachfolge von Danique Stein antritt.

Ab kommender Saison wird Katja Greulich den Trainerposten der FCB-Frauen übernehmen. Die 37-jährige Brandenburgerin wechselt von den RB Leipzig Frauen aus der 2. Bundesliga zu 🔴🔵#FCBasel1893 #FCBasel1893Frauen #MirSinBasel #rotblaulivehttps://t.co/HLWGLnR3OY — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 30, 2022

psc 30 Mai, 2022 11:32