FC Basel präsentiert 1. Neuzugang für die neue Saison: Finn van Breemen

Der FC Basel schlägt in diesem Sommer erstmals auf dem Transfermarkt zu und krallt sich den niederländischen Abwehrspieler Finn van Breemen.

Der 20-Jährige stösst von ADO Den Haag ans Rheinknie und unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre bis 2027. Van Breemen freut sich über das Engagement: "Wenn ein Club wie der FC Basel anklopft, musst du nicht lange überlegen. Ich habe das Halbfinalspiel in der Conference League gegen Florenz gesehen und hatte Gänsehaut beim Einmarsch der Teams. Die Fans in Basel sind unglaublich leidenschaftlich. Ich möchte mich hier bestmöglich weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team Erfolge feiern." Seine Vorzüge beschreibt der Abwehrspieler wie folgt: "Meine Stärken sehe ich in meinem Passspiel und ich verfüge über einen guten Abschluss. Ich denke, dass ich ein guter, linksfüssiger Defensiv-Allrounder bin."

FCB-Sportdirektor Heiko Vogel sagt zum Neuzugang: "Trotz seines noch jungen Alters zeigt sich Finn im Abwehrverbund als sehr kommunikativ, reif und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Dies gepaart mit seinen spielerischen und physischen Attributen hat uns überzeugt, dass er bereit ist für den Schritt auf das nächste Level und er für unsere Mannschaft einen direkten Mehrwert leisten kann."

✍️ Welkom in Bazel ❤️💙 😍 Der erste FCB-Neuzugang für die Saison 2023/24 steht fest: Finn van Breemen wechselt vom niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag zum FCB 🇳🇱 Der 20-jährige Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ 👉 https://t.co/I8HenAgWYE… — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 20, 2023

psc 20 Juni, 2023 09:41