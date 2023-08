FC Basel ohne Chance: Emmanuel Latte Lath wechselt wohl nach England

Emmanuel Latte Lath wird so schnell nicht mehr in der Super League zu sehen sein. Der FC Basel soll sich mit dem Stürmer beschäftigt haben, der aber nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf die englische Insel übersiedeln wird.

Der FC Middlesbrough erhält offenbar den Zuschlag auf Emmanuel Latte Lath. Wie das Portal "Football Insider" berichtet, sind sich der englische Zweitligist und Atalanta Bergamo über eine Ablöse einig geworden. Über die genaue Summe wird nichts bekannt.

Latte Lath steht also vor dem Wechsel nach Middlesbrough. Infolge seiner starken Saison, die er für den FC St. Gallen praktizierte, war der 24-Jährige in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht worden.

Unter anderem der FC Basel soll sich nach dem Ivorer erkundigt haben, der in Bergamo in sein letztes Vertragsjahr eingetreten ist. Auch St. Gallen soll sich weiterhin Hoffnung auf eine feste Verpflichtung gemacht haben.

Latte Lath spielte in der Vorbereitung regelmässig für die Profis von Atalanta und erzielte bereits vier Tore, darunter eines gegen Bournemouth und einen Hattrick gegen Pro Vercelli.

aoe 12 August, 2023 11:12