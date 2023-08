FC Basel testet senegalesischen Aussenverteidiger

Riccardo Calafiori ist auf dem Transfermarkt heiss begehrt, weshalb der FC Basel Ausschau nach Möglichkeiten halten muss, um den Linksverteidiger zu ersetzen. Ein Aussenverteidiger trainiert deshalb beim FCB auf Probe mit.

Fallou Fall ist seit dieser Woche Teil der Trainingsgruppe des FC Basel. Die "Basler Zeitung" veröffentlicht ein Bild, auf dem der 19-Jährige in FCB-Montur bei den Einheiten am Freitag zu sehen ist. Bis zur kommenden Woche darf sich Fall beim FCB in den Fokus spielen.

Fall wechselte im Januar dieses Jahres vom serbischen FK Graficar zu Stade Reims, unterschrieb dort einen Vertrag bis 2027 und ist in der zweiten Mannschaft eingeplant. Fall ist ein athletischer Innenverteidiger, der auch auf die linke Seite ausweichen kann – sein Fokus liegt vor allem auf die Defensivarbeit.

Fall ist U23-Nationalspieler seines Heimatlandes Senegal und mit 1,92 Meter gross gewachsen. Da er auch auf dem Flügel spielen kann, liegt die Vermutung nahe, dass er als Ersatz für Riccardo Calafiori kommen könnte, der insbesondere beim AC Mailand sehr gefragt sein soll.

aoe 19 August, 2023 11:25