Der FC Basel krallt sich den Ex-Luzerner Mohamed Dräger

Der FC Basel holt einen hierzulande bestens bekannten Namen in die Super League zurück: Die FCB verpflichten den tunesischen Nationalspieler Mohamed Dräger.

Der 27-jährige Rechtsfuss spielte von Februar 2022 bis zum Ende der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Luzern. Jetzt wechselt Dräger nach Angaben von "Transfermarkt" fix zum FC Basel. Die "Basler Zeitung" berichtet sogar, dass der Neuzugang in Basel am Freitag bereits den Medizincheck bestritten hat. Der 38-fache Nationalspieler hat sein Können in der Super League in den vergangenen anderthalb Jahren zur Genüge zur Schau gestellt und trumpfte als durchaus torgefährlicher Aussenverteidiger bzw. Flügelspieler auf.

Sein Vertrag in Nottingham liefe noch bis Juni 2024. Welche Ablöse für ihn fliesst, ist noch nicht bekannt.

psc 25 August, 2023 16:30