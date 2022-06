Der FC Basel hofft auf den Zuschlag bei Supertalent Zeki Amdouni

Der FC Basel will sich im Rennen um den Schweizer U21-Nationalspieler Zeki Amdouni durchsetzen.

Der Youngster hat mit seiner phänomenalen Rückrunde auch das Interesse von ausländischen Topklubs geweckt. Laut “Blick” möchte der FCB Amdouni von einem Verbleib in der Schweiz überzeugen und unbedingt unter Vertrag nehmen. Dass der Lausanne-Youngster seinen Stammklub nach dem Abstieg in die Challenge League verlassen wird, gilt als so gut wie sicher.

Der neue FCB-Trainer Alex Frei ist vom Stürmer überzeugt und hat sogar schon mit diesem telefoniert. Die Verhandlungen haben zwar gerade erst begonnen, das Interesse sei aber gegenseitig, berichtet “Blick”. Als Ablöse müsste der Super Ligist wohl rund 2 Mio. Franken hinlegen. Ob diese Summe gestemmt wird, bleibt abzuwarten. Verstärkungen im Angriff müssen bei den Bebbi aber definitiv her: Der Abgang von Cabral im vergangenen Winter wurde weiterhin nicht wirklich kompensiert, zudem wird der Russe Fedor Chalov (24) wohl wieder gehen. Unklar ist, ob die Leihe mit Sebastiano Esposito (19) verlängert wird.

