Der FC Basel verlängert mit Supertalent Demir Xhemalija

Der FC Basel verlängert den Vertrag mit seinem 17-jährigen Eigengewächs Demir Xhemalija.

Der zentrale Mittelfeldspieler wird bis Ende 2026 an Rotblau gebunden. Derzeit kommt Xhemalija vorwiegende in der U21 der Bebbi zum Einsatz. In den letzten drei Meisterschaftspartien in der Promotion League hat er jeweils einen Treffer markiert.

Ausserdem war er auch Bestandteil des Youth League-Teams in dieser Saison, das in dieser Saison zunächst die KAA Gent aus Belgien und danach Dinamo Zagreb aus Kroatien eliminiert hatte.

psc 22 Februar, 2024 14:42