FC Basel vor Verpflichtung von Abwehrtalent van Breemen

Der FC Basel steht offenbar unmittelbar vor dem Transfer von Finn van Breemen.

Wie "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg via Twitter berichtet, ist der FC Basel kurz davor, Finn van Breemen als Neuzugang zu präsentieren. Die Bebbi zahlen für den 20-jährigen Innenverteidiger demnach eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro an Den Haag.

Der Youngster hat erst 20 Pflichtspiele für die Profis von Den Haag bestritten, wird vom FCB offenbar aber als vielversprechendes Talent gesehen.

adk 18 Juni, 2023 15:39