Der FC Basel ist in der Youth League eine Runde weiter

Die U19 des FC Basel feiert in der Youth League einen Erfolg: Die jungen Bebbi qualifizieren sich für die nächste Runde.

Der FCB gewinnt auch das Rückspiel gegen Sabah Baku aus Aserbaidschan mit 2:1 und ist damit souverän eine Runde weiter. Das Hinspiel zu Hause gewann der FCB sogar mit 6:0.

Die Tore zum Sieg im Rückspiel gegen den aserbaidschanischen U19-Meister erzielten Eliah Jordan und Agon Rexhaj. Kurz vor dem Ende verkürzte Anar Huseynov für die Gastgeber auf 1:2. In der dritten Runde trifft der FCB auf den österreichischen U19-Meister SK Rapid Wien, der sich gegen den portugiesischen Vertreter SC de Braga durchsetzte. Die Begegnungen mit den Österreichern werden am 27. November und am 11. Dezember ausgetragen.

psc 6 November, 2024 17:39