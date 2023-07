Chancen des FC Luzern auf Transfer von FCB-Stürmer Bradley Fink steigen

Der FC Luzern buhlt weiterhin um FCB-Stürmer Bradley Fink. Die Chancen auf einen Transfer sind in den vergangenen Wochen eher gestiegen.

Dies liegt in erster Linie daran, dass der FC Basel mit Thierno Barry und Jonathan Dubasin bereits zwei neue Stürmer verpflichtet hat. Zudem kehrt Andrin Hunziker (Stand jetzt) von seiner Leihe beim FC Aarau zurück. Ob es am Rheinknie für Bradley Fink noch wirklich gute Aussichten auf regelmässige Einsätze gibt, ist angesichts dieser Ausgangslage fraglich. Finks Vater hat gegenüber 4-4-2.ch Mitte Juni verraten, dass sich sein Filius grundsätzlich in Basel durchsetzen möchte. Eine Rückkehr des Angreifers nach Luzern wird vom Innerschweizer Klub indes weiterhin angestrebt, wie die "Luzerner Zeitung" berichtet. Vor allem Trainer Mario Frick soll grosse Stücke auf dem Ex-Dortmunder halten.

Noch scheint keine definitive Entscheidung gefallen, wo Fink in der neuen Saison tatsächlich auflaufen wird.

psc 12 Juli, 2023 14:21