Luzern krallt sich Ex-FCB-Stürmer Kemal Ademi

Der FC Luzern schnappt sich den früheren Basler Stürmer Kemal Ademi und stattet diesen mit einem Zweijahresvertrag bis 2025 aus.

Der 27-jährige Angreifer war zuletzt an den SV Sandhausen in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Nun wechselt er fix vom russischen Verein FK Khimki in die Innerschweiz. Seine ursprüngliche Ausbildung genoss Ademi beim FC St. Gallen und bei der TSG Hoffenheim. Nach seiner Zeit beim FCB spielte Ademi unter anderem auch für Fenerbahçe Istanbul, Fatih Karagümrük und den SC Paderborn.

FCL-Sportchef Remo Meyer sagt zum Transfer: "Kemal Ademi ist mit seinen Voraussetzungen eine ideale Verstärkung für unser Sturmzentrum. Kemal hat seine Torgefährlichkeit in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt und wir sind überzeugt, dass er bei uns zu alter Stärke zurückfinden wird.

Herzlich willkommen beim FCL Kemal Ademi 💙🤍. Der 27-jährige Stürmer unterschreibt für zwei Jahre in der Innerschweiz.

Alle Infos unter https://t.co/P3JVlPZrJT

#fcl #seit1901fürimmer #nomelozärn pic.twitter.com/rYTu4eEVOp — FC Luzern (@FCL_1901) June 30, 2023

psc 1 Juli, 2023 09:58