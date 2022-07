Der FC St. Gallen schielt auf Ex-FCB-Junior Tresor Samba

Der FC St. Gallen bekundet Interesse am früheren Basler Junior Tresor Samba, der inzwischen für die AC Bellinzona aufläuft.

Die Tessiner haben sich den 20-Jährigen im Februar dieses Jahres vom FC Basel gekrallt. Mit fünf Toren in 13 Spielen hatte er in der Folge massgeblichen Anteil am Aufstieg der Tessiner in die Challenge League. Laut “tio.ch” möchte Bellinzona den Torjäger eigentlich nicht abgeben. St. Gallen lässt aber noch nicht locker und hofft weiterhin auf einen Transfer. Für Samba würde sich bei den Espen erstmals die Gelegenheit ergeben, in der Super League aufzulaufen.

