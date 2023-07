Der FC Basel erhöht die Bierpreise - Verbesserungen beim Food

Der FC Basel arbeitet seit Beginn dieses Jahres für das Catering mit Wassermann & Company zusammen. Im Hinblick auf das erste Heimspiel in dieser Saison in der Conference League gegen den FK Tobol Kostanay gibt es einige weiteren Anpassungen.

Nachdem es im vergangenen Jahr grosse Kritik am FCB-Catering gab, sind inzwischen für jedes Spiel rund 200 Mitarbeitende an den Foodständen im Einsatz. Die Effizienz wurde deutlich verbessert. In dieser Saison gibt es nun mehr Stände, an denen Hot Dogs und Pinsa verkauft werden. Eine neue Biersorte wird verkauft. Das Foodprogramm soll weiterhin optimiert werden.

Ausserdem steigen die Preise, weil nach Angaben des FCB die Lieferanten ihrerseits die Preise um rund 10 bis 12 Prozent erhöht haben. Die Erhöhungen für die Fans bewegen sich in der Regel in der Grössenordnung von 50 Rappen – so zum Beispiel beim Bierpreis, der von CHF 6.- auf CHF 6.50 angehoben wird. Von den Preisanpassungen ausgenommen sind alkoholfreie Getränke.

psc 27 Juli, 2023 14:21