FCB beendet Leihe von Cardoso und schickt Chiapetta nach Winterthur

Der FC Basel gibt am Donnerstag gleich zwei Abgänge bekannt: Die erst im Sommer geschlossene Leihe des Portugiesen Gonçalo Cardoso wird vorzeitig abgebrochen. Zudem schickt der FCB seinen Stürmer Carmina Chiappetta in die Challenge League zum FC Winterthur.

Innenverteidiger Cardoso konnte sich bei den Bebbi nicht etablieren und bestritt in der ersten Saisonhälfte kein einziges Super League-Spiel. Die eigentlich bis im Sommer gültige Leihe wird nun vorzeitig terminiert. Der Abwehrspieler kehrt zurück zu West Ham, wobei er direkt weiter an Betis Sevilla nach Spanien verliehen wird.

Mit Flügelstürmer Chiappetta gibt es beim FCB zudem einen weiteren Abgang: Der 18-jährige Spielmacher verbringt der Rest dieser Saison und auch die kommende Spielzeit in Winterthur und soll dort Spielpraxis sammeln. Bislang kam er in Basel vorwiegend in der U21 zum Einsatz. Unter Trainer Alex Frei soll er nun den nächsten Entwicklungsschritt machen. Dieser trainierte ihn in der Vergangenheit bereits in der Basler U18.

psc 20 Januar, 2022 17:25