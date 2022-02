Der neue FCB-Coach Abascal schwärmt für Jungstar Esposito

FCB-Jungstar Sebastiano Esposito ist wegen verschiedener Aktionen während dieser Saison gleich mehrfach mit dem Ex-Trainerteam um Patrick Rahmen aneinandergeraten. Sein neuer Trainer Guillermo Abascal freut sich trotzdem auf ihn.

Dies betont der 32-jährige Spanier auf seiner ersten Pressekonferenz als Chefcoach des FC Basel vor dem Spitzenspiel gegen den FC Zürich. “Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, ihn zu haben. Wir brauchen ihn in seinen guten Momenten. Ich hoffe, wir sehen diese Momente in den nächsten paar Tagen wieder”, sagt Abascal über Esposito.

Damit zeichnet sich ab, dass der 19-jährige Italiener beim Auswärtsspiel bei Spitzenreiter FCZ am Sonntag in der Startelf stehen wird. Am vergangenen Wochenende fehlte Esposito beim 3:0-Sieg gegen Lausanne. Gemäss offizieller Kommunikation des Klubs wegen muskulärer Probleme. Verschiedene Medien berichteten indes, dass er beim Abschlusstraining mit dem Trainerteam stritt und deshalb intern suspendiert wurde.

psc 25 Februar, 2022 17:45