FCB-Finanzboss: "Werden nicht kopflos Neuzugänge verpflichten"

Der Anhang des FC Basel sieht bei seinem Team noch viel Nachholbedarf, vor allem an neuem Personal. Finanzboss Andy Rey äussert sich ein einem vom Verein lancierten Statement zu den Planungen sowie der Finanzsituation nach dem vorzeitigen Aus in der Conference League.

Der FC Basel sucht noch auf allen Positionen ausser den Torhütern nach neuen Spielern. Mit der Verpflichtung dieser lässt sich der FCB seinen Fans zufolge aber viel zu viel Zeit. Der sportliche Fehlstart in die neue Saison verschärft den Ton am Rheinknie zusätzlich.

Neue Spieler müssen zur Philosophie des FC Basel passen

"Es entspricht nicht unserer Strategie, dass wir kopflos Neuzugänge verpflichten, noch bevor uns Spieler überhaupt verlassen haben", erklärt der Basler Finanzchef Andy Rey. "Und Abgänge werden auch nicht durch neue Spieler ersetzt, damit wir zahlenmässig Ersatz haben. Neue Spieler müssen in unsere Club-Philosophie und in unser Kader passen. Diese Profis zu finden und zu verpflichten dauert teilweise länger. Insbesondere weil die Spieler, die wir möchten, in der Regel mehrere Angebote haben und sich Anfang Juli noch nicht entscheiden."

Mit den Verkäufen von Zeki Amdouni, Andy Diouf und Andy Pelmard hat der FC Basel bereits über 30 Millionen Euro eingenommen. Wouter Burger soll Begehrlichkeiten in England wecken, Riccardo Calafiori und Dan Ndoye stehen ebenfalls bei zahlreichen Klubs auf dem Zettel.

FC Basel wird ohne Conference League "plus minus durchkommen"

Aufgrund eines möglichen Ausscheidens aus der Conference League, was auch eintrat, hatte der FCB bereits ein Szenario B ausgearbeitet. "Dieses Jahr haben wir zum Beispiel das Erreichen des Viertel- und Halbfinals der Conference League nicht budgetiert. Mit diesen zwei Runden haben wir aber tatsächlich netto in etwa gleich viel verdient wie mit einer Teilnahme in der Gruppenphase allein", so Rey weiter.

Dank der bisherigen Sommertransfers wird der FC Basel stand Heute in diesem Jahr auch ohne Teilnahme an der Conference League "plus minus durchkommen". Das Aufbauen von finanziellen Reserven sei aufgrund des frühen Ausscheidens im Europapokal allerdings nicht möglich. Deshalb fordert Rey auch, dass der FC Basel die Saison mindestens unter den ersten drei Teams abschliesst.

FC Basel: "Werden eine Mannschaft zusammenstellen, die unter die ersten drei der Tabelle kommen kann"

Entsprechend werden die für den Kader verantwortlichen Personen auch die Zusammenstellung der Mannschaft angehen: "Wir werden eine Mannschaft zusammenstellen, die unter die ersten drei der Tabelle kommen kann. Das ist unser Anspruch als Verwaltungsräte und Eigentümer. Wir werden natürlich auch in die Mannschaft reinvestieren. Kosten und möglicher Ertrag, beziehungsweise sportlicher Erfolg, müssen dabei aber auch in einem für den FCB vernünftigen Verhältnis liegen."

aoe 5 August, 2023 17:35