FCB gewinnt Conference League-Gruppe – Cabral brilliert erneut

Der FC Basel gewinnt seine Conference League-Gruppe und überspringt in der K.o.-Phase eine Runde. Cabral ist beim 3:0-Sieg gegen Qarabag mit einem Doppelpack einmal mehr der Wegbereiter für den Erfolg.

Es sind dies inklusive Quali-Phase bereits die Tore 12 und 13 des Brasilianers in diesem Wettbewerb. Dass die Bebbi derart souverän gewinnen, ist nicht selbstverständlich. Qarabag wird in der Startphase gar ein regulärer Treffer nicht gegeben, da die Unparteiischen nicht erkennen, dass der Ball über der Linie ist. Die Torlinientechnologie und auch einen Videoschiedsrichter gibt es in dieser Phase des Wettbewerbs nicht. Auch sonst kommen die Gäste aus Aserbaidschan zu mehreren hochkarätigen Chancen. FCB-Goalie Heinz Lindner zeigt mehrere starke Paraden. Das Heimteam behält letztlich aber doch verdient die Oberhand.

Der FCB muss dank seinem Gruppensieg im nächsten Jahr erst im Achtelfinale eingreifen. Die Playoffs werden übersprungen.

psc 9 Dezember, 2021 22:52