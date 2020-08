FCB-Goalie Jonas Omlin steht unmittelbar vor Wechsel

FCB-Keeper Jonas Omlin wünscht sich angeblich einen Wechsel zu Ligue 1-Verein Montpellier.

Der 26-Jährige gilt bei den Bebbi seit längerem als heisser Transferkandidat. Und Montpellier interessiert sich auch schon seit längerem für ihn. Nun bestätigt Montpelliers Präsident Laurent Nicollin gegenüber “Midi Libre”, dass er am Dienstagabend und Mittwochmorgen zwei Offerten für Omlin abgegeben hat. “Ich warte auf die Antwort.”

In der “L’Équipe” wird der Klubboss mit noch klareren Worten zitiert: “Wir sind nicht weit davon entfernt, eine Einigung zu erzielen. Jonas wünscht sich, uns anschliessen zu können – also müssen wir rasch eine Lösung finden. Ich hoffe, dass er so bald wie möglich die medizinischen Tests absolvieren kann.”

Wegen einer Oberschenkelverletzung fällt der Schweizer Nati-Keeper derzeit aus. Auch am Donnerstag im Europa League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt wird sein Stellvertreter Djordje Nikolic zum Zug kommen. Der 23-Jährige würde beim FCB auch den Nummer 1-Posten übernehmen, wenn Omlin wechselt.

psc 5 August, 2020 17:12