FCB-Youngster Jan Muzangu wechselt nach Indien

Das 19-jährige Talent Jan Muzangu wechselt bis im kommenden Sommer vom FC Basel zum indischen Partnerklub Chennai City FC.

Muzangu war in der Saison 2017/2018 vom FC Concordia Basel in die U18-Mannschaft des FCB gekommen und wechselte im Sommer 2018 in die FCB-U21. Nun nimmt der offensive Mittelfeldspieler das Abenteuer Indien in Angriff.

“Chennai City FC bietet Jan die Möglichkeit, seine fussballerische Karriere in Indien weiterzuführen. Ich bin überzeugt, dass sich ein Spieler wie Jan hier durchaus weiterentwickeln kann. Er muss sich in einem neuen Umfeld zurechtfinden und durchsetzen, kann aber bei Chennai City FC auch eine Führungsrolle übernehmen. Ich freue mich sehr, dass Jan sich entschieden hat, dieses Abenteuer in Angriff zu nehmen” sagt Massimo Ceccaroni, Gesamtverantwortlicher Sport für das Projekt in Indien.

psc 23 Januar, 2020 15:22