FCB-Jungstar Andy Diouf bei spanischem Fast-Absteiger Almeria hoch im Kurs

Der französische Mittelfeldspieler Andy Diouf könnte den FC Basel in diesem Sommer in Richtung Topliga verlassen. Der spanische Fast-Absteiger Almeria beschäftigt sich intensiv mit dem 21-Jährigen.

Laut der Regionalzeitung "Diario de Almeria" sollen die Planungen für einen Diouf-Transfer sogar schon relativ weit fortgeschritten sein. Der FCB aktivierte kürzlich eine Kaufoption in Höhe von 5,5 Mio. Euro für den früheren Rennes-Profi. Nun könnte der zum besten jungen Spieler der abgelaufenen Conference League-Saison gekürte Mittelfeldprofi gewinnbringend weiterverkauft werden.

Almeria ist wohl nicht der einzige Interessent für den 20-Jährigen. Der Klub hat sich aber in der Vergangenheit immer wieder dadurch ausgezeichnet, junge Talente zu verpflichten und zu entwickeln. In der abgelaufenen Saison entging der Verein dem Abstieg nur sehr knapp - um ein winziges Pünktchen. In der neuen Spielzeit will man weiter vorne angreifen.

psc 13 Juni, 2023 10:31