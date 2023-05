Der FCB müsste Kaufoption bei Zeqiri vor dem letzten Spiel ziehen

Der FC Basel hat sich in der Causa Andi Zeqiri noch nicht entschieden: Die Kaufoption für den von Brighton ausgeliehenen Stürmer müsste vor dem letzten Ligaspiel gezogen werden.

Dies teilt sein Berater Michel Urscheler in einem Interview mit «firenzeviola.it» vor dem Conference League-Duell zwischen der Fiorentina und dem FC Basel mit. Aus finanziellen Gründen werden die Bebbi die Option Berichten zufolge mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht aktivieren. Dies heisst aber nicht zwingend, dass Zeqiri in der kommenden Saison nicht mehr am Rheinknie spielt. Offenbar hätte eine bestimmte Anzahl Partien eine Kaufpflicht ausgelöst, weshalb Zeqiri nicht immer zum Einsatz kam.

Dem Stürmer gefällt es beim FCB grundsätzlich. Und auch die Basler Klubbosse sind mit den Einsätzen und vor allem der Mentalität des Nati-Stürmers grundsätzlich zufrieden. Das Gespräch mit Brighton wird wohl gesucht: Die Bebbi könnten auf günstigere Parameter hoffen, damit Zeiqiri finanzierbar wird.

psc 11 Mai, 2023 17:34