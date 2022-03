FCB-Legende Erni Maissen schiesst gegen Trainer Guillermo Abascal

Erni Maissen lief als Spieler jahrelang für den FC Basel auf und feierte mit den Bebbi auch zwei Meistertitel. Der inzwischen 64-Jährige äussert sich zur Verfassung der aktuellen Mannschaft und schiesst gegen den neuen Trainer Guillermo Abascal.

Dieser wurde vor wenigen Wochen als Nachfolger von Patrick Rahmen installiert. Aus Sicht von Maissen konnte der Spanier noch nicht wirklich Akzente setzen, wie er im Talk auf “Telebasel” sagt: “Auch mit dem neuen Trainer sehe ich keinen Unterschied zu vorher. Das ist wieder ein nervöser Trainer an der Linie, der Handzeichen macht. Ich weiss nicht, ob alle Spieler verstehen, was er da macht.” Die FCB-Legende wirft Abascal ganz konkrete Dinge vor: “Er ist mir zu zappelig an der Linie. Es fehlen die Ideen, die Überraschungen nach vorne. Allgemein in der Mannschaft fehlt mir ein wenig die Souveränität, dass man sauber von hinten herausspielt.” Aus seiner Sicht sei der Trainerwechsel nicht wirklich notwendig gewesen.

Auch die Spieler nimmt Maissen in die Pflicht: “Manchmal fehlt mir auch die Qualität bei den Spielern. Da hat der Trainer wieder weniger Einfluss darauf. Wenn einer das nicht kann, kann er es eben nicht.”

psc 15 März, 2022 17:39