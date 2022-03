FCB-Märchen: Das sagt Liam Chipperfield zu seinem Sensations-Auftritt

Liam Chipperfield erlebte einen wahrlich traumhaften Sonntag: Bei seinem ersten “echten ” Super League-Einsatz, der länger als wenige Minuten dauerte, traf der 18-Jährige nach drei Minuten auf Anhieb. Der Sohn von FCB-Legende Scott Chipperfield jubelte und freute sich zurecht überschwänglich.

Der Youngster avancierte im St. Jakob-Park beim 2:0-Sieg gegen Servette unerwartet zum Helden. Dass er überhaupt zu einem Einsatz kam, entschied sich erst im Laufe des Spiels, wo die Bebbi lange Zeit trotz numerischer Überzahl gegen tapfer kämpfende Genfer kein Mittel zu Torerfolgen fanden. Trainer Guillermo Abascal traute Chipperfield zu, etwas zu bewegen und sollte recht bekommen. In der 69. Minute versetzte der erst vor kurzem volljährig gewordene Mittelfeldspieler das Stadion mit der 1:0-Führung in Ekstase. Und auch nach Spielschluss war er sowohl von der Muttenzerkurve zum Mitfeiern wie auch bei Journalisten für Interviews sehr gefragt.

Der Youngster gab an, bis in die Mixed Zone Gänsehaut verspürt zu haben: “Für diesen Verein, vor diesen Fans zu spielen und dann zu treffen: Das sind Emotionen pur.” Bei seinem Treffer seien ihm sogar Tränen in die Augen geschossen.

Chipperfield verbrachte seine gesamte bisherige Laufbahn beim FCB. Jenem Klub, wo sein Vater Scott zur Legende avancierte. Dieser weilt inzwischen übrigens wieder in Australien. Er gibt seinem Sohn aber nach wie vor viele Tipps und spricht regelmässig mit ihm, wie Liam versichert. Tipps, die diesem nun zum Debüt-Tor für die FCB-Profis verhalfen.

psc 14 März, 2022 11:45