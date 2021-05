Der FCB hat den potentiellen Nachfolger für Arthur Cabral gefunden

Der FC Basel muss sich möglicherweise auf den Abschied von Brasil-Stürmer Arthur Cabral einstellen. Der 23-Jährige weckt Begehrlichkeiten im Ausland. Ersetzt werden könnte er durch einen anderen Südamerikaner.

Wie das italienische Portal “tuttomercatoweb” berichtet, steht der Ecuadorianer Jordy Caicedo im Fokus der Bebbi. Auch er ist wie Cabral 23-jährig. Zurzeit spielt er in Bulgarien bei ZSKA Sofia und hat dort in seinen ersten 18 Spielen seit der Ankunft zu Beginn dieses Jahres bereits neun Tore markiert. Den Sprung nach Europa hat der Caicedo also sehr gut bewältigt. Der FC Basel erhält im Rennen um ihn hochkarätige Konkurrenz: Serie A-Klub Udinese und die PSV Eindhoven sollen ebenfalls interessiert sein.

psc 25 Mai, 2021 10:54