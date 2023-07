FCB-Profi Liam Millar erzielt erstes Tor für Kanada

Der 23-Jährige traf im dritten Gruppenspiel am Gold Cup beim 4:2-Sieg gegen Kuba zum zwischenzeitlichen 4:1. Hinterher sagte Millar, dass es für ihn ein "surrealer und unglaublicher Moment" gewesen war. Er habe zuvor einige Chancen liegen gelassen und wollte seinem Team unbedingt helfen.

Dies hat er in seinem insgesamt 20. Länderspiel getan. Der FCB-Profi und seine Kollegen treffen im Viertelfinal des Turniers in der Nacht auf Dienstag nun auf den grossen Nachbarn und Topfavoriten USA.

Liam Millar Reaction:

"Honestly, it's hard for me to describe, I think you could see it on my face. You could see how much it meant to me."#WeCAN #CANMNT pic.twitter.com/Asly8wWC9W

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) July 5, 2023