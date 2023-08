FCB-Profi Wouter Burger zum Medizintest auf der Insel

Der FC Basel wird in Kürze einen weiteren Abgang verkünden: Wouter Burger weilt zum Medizintest auf der Insel.

Der 22-Jährige wird sich in Kürze dem englischen Zweitligisten Stoke City anschliessen. Laut "Basler Zeitung" verlässt Burger den FCB nach zwei Jahren wieder. Finanziell lohnt sich der Schritt für Burger, kann er doch beim früheren Shaqiri-Klub mehr verdienen als in Basel. Zudem dürfte ihm das physische Spiel in England liegen.

Für den FCB ist es der Abgang eines weiteren Leistungsträgers der vergangenen Saison. Immerhin kassiert der Super Ligist erneut eine Millionenablöse.

psc 24 August, 2023 09:15