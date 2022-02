FCB-Profi Esposito leistet sich offenbar einen weiteren Fehltritt

Während Adam Szalai mit einem Traumdebüt beim FC Basel für Aufmerksamkeit sorgt, gibt es einmal mehr Negativ-Schlagzeilen rund um Jungstar Sebastiano Esposito.

Wie nach dem Sieg der Bebbi gegen Lausanne-Sport (3:0) bekannt wird, flog der 19-Jährige beim FCB kurzfristig aus dem Kader für die Partie. Nach Angaben der “BZ Basel” lieferte sich Esposito beim Abschlusstraining einen verbalen Disput mit dem neuen Co-Trainer Boris Smiljanic. Wegen diesem soll er für das Heimspiel gegen die Romands nicht im Aufgebot gestanden haben. Der FCB gab als Grund zwar eine Verletzung an, dies soll aber nicht die ganze Wahrheit sein.

Es wäre nicht der erste Fehltritt von Esposito. Im Dezember verweigerte er im Conference League-Spiel gegen Karabach seine Einwechslung. Später flog er in der Partie gegen GC wegen einer Tätlichkeit vom Platz.

Der Stürmer ist in dieser Saison von Inter Mailand an den FCB ausgeliehen. Ob es darüber hinaus für ihn am Rheinknie weitergeht, ist unklar.

psc 20 Februar, 2022 11:30