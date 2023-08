FCB-Sportchef Heiko Vogel kündigt nach Europacup-Aus Neuzugänge an

Der FC Basel hat das erste grosse Saisonziel verpasst: Die Bebbi scheitern in der Conference League an der Hürde Tobol Kostanay und werden in dieser Spielzeit nicht mehr europäisch spielen. Unmittelbar nach dem Ausscheiden kündigt FCB-Sportchef Heiko Vogel dennoch weitere Neuzugänge an.

"Grundsätzlich wollen wir uns für Qualität entscheiden. Wir wissen, dass das Gesicht des Kaders, so wie es sich jetzt zeigt, nicht das ist, was wir am Ende der Transferperiode wollen", sagt der Deutsche in einem klubeigenen Interview. "Wir brauchen noch ein paar Neuzugänge und die wird es auch geben", führt Vogel aus.

Welche neuen Spieler noch kommen werden, ist offen. Auch Abgänge sind noch möglich: Derzeit gibt es Spekulationen über allfällige Transfers der Leistungsträger Dan Ndoye (Bologna), Wouter Burger (Stoke City) und Riccardo Calafiori (Milan). Die Tatsache, dass der FCB nicht europäisch spielen wird, erhöht die Chancen für Abgänge.

psc 4 August, 2023 10:18