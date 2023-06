FCB-Stürmer Kaly Sène unterschreibt bei einem Super League-Aufsteiger

Stürmer Kaly Sène verlässt den FC Basel definitiv und wechselt zu Aufsteiger Lausanne-Sport.

Der 22-jährige Senegalese unterschreibt bei den Romands für drei Jahre bis 2026. Sène kehrte vor Jahresfrist nach einem starken Jahr bei den Grasshoppers zum FCB zurück, konnte da aber nicht an seine vorherigen Leistungen anknüpfen und erhielt letztlich nur sehr wenige Einsatzgelegenheiten. In der gesamten Saison kam er nur in neun Pflichtspielen zum Zug.

In Lausanne will Sène der frühere Juve-Junior nun wieder durchstarten.

psc 23 Juni, 2023 10:02