Sein Berater Christoph Graf bestätigt gegenüber “Indeksonline”, dass es den 19-Jährigen in Richtung Kosovo zieht: “Bunjaku hat den kosovarischen Pass beantragt und er wünscht sich für den Kosovo zu spielen. Orges wird sich wieder mit Bernard Challandes (kosovarischer Nationaltrainer Anm. d. Red.) treffen und es ist möglich, dass er im März erstmals das Trikot tragen wird.”

Bunjaku bestritt in dieser Saison für den FCB bisher fünf Super League-Spiele. Er ist ein Eigengewächs der Bebbi und steht bis Juni 2022 unter Vertrag.

"Bunjaku has applied for Kosovo passport and his wish is to play for #Kosovo. Orges will meet again with coach Bernard Challandes and it is possible that he will wear #Dardanian shirt in March."

Bunjaku manager Christoph Graf [via indeksonline]

