FCB: Die Tendenz bei Trainer Guillermo Abascal ist eindeutig

Der FC Basel hat in der Rückrunde nicht mehr ins Meisterschaftsrennen eingreifen können. Die Bilanz unter Trainer Guillermo Abascal, der kurz nach Rückrundenstart für Patrick Rahmen übernahm, ist wohl zu wenig gut als dass der Argentinier bleiben kann.

FCB-Boss David Degen hat bereits bei der Verpflichtung des 33-jährigen Spaniers betont, dass Trainer in erster Linie an Ergebnissen gemessen werden. Die Bilanz spricht nicht wirklich für Guillermo Abascal: In zehn Spielen gab es vier Siege, vier Remis und zwei Niederlagen gegen den Meister FC Zürich. Sehr gut möglich, dass der Cheftrainer im Sommer wieder abgelöst wird. Der Rückstand auf Meister FCZ beträgt derzeit 16 Punkte. Abascals Vertrag ist nur bis Ende Juni datiert.

Wer seine Nachfolge antreten könnte, ist unklar. Ein Name, der in Basler Gazetten genannt wird, ist jener von Thomas Stamm. Der 39-jährige gebürtige Zürcher coacht derzeit erfolgreich die zweite Mannschaft des SC Freiburg in der 3. Liga. Er wurde bereits von der Spieleragentur der Degen-Brüder beraten und kennt den FCB-Klubboss daher bestens.

psc 3 Mai, 2022 10:09