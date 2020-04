FCB-Trainer Marcel Koller spricht über seine Zukunft

Der Vertrag von Basels Trainer Marcel Koller läuft zum Saisonende aus. Trotz der unsicheren Situation in der Coronakrise lässt sich der 59-Jährige nicht ins Bockshorn jagen.

Der FCB-Coach weilt derzeit mit seiner Frau in den Bündner Bergen. Mit seinen Spieler steht er aktuell “nur” mittels Videokonferenzen im Kontakt. Eine schwierige Phase, wie er im Interview mit “watson” ausführt: “Dass man mal jemanden abklatschen oder in den Arm nehmen kann, ist das, was am meisten fehlt. Das kann man ja momentan nicht mal bei der Familie tun, geschweige denn bei einer Fussballmannschaft. Letztere lebt von einer Gruppendynamik, die bewirkt sehr viel. Auch wegen dieser Dynamik machen wir ja alle Mannschaftssport. Das geht jetzt ab und fehlt.”

Unklar ist weiterhin, wie lange Koller noch als Trainer des FCB waltet und ob er in dieser Saison überhaupt noch an der Seitenlinie stehen wird. Schliesslich ist der Fahrplan für die Fortführung der Meisterschaft noch immer nicht bekannt.

Mit seiner persönlichen Situation kann Koller trotz dieser Ungewissheit gut umgehen. Um die vertragliche Situation macht er sich keine Gedanken: “Da die Situation unverändert ist. Ich warte ab, auch was der Bundesrat jetzt entscheidet und wann wieder gespielt werden kann. Um über mich und wie es mit mir weiter gehen wird, zu spekulieren, dafür habe ich zu viel Erfahrung und dazu ist die Situation zu aussergewöhnlich.”

Derzeit fänden auch keine Gespräche mit der Vereinsleitung statt, diese seien auf Eis gelegt. Koller sieht in erster Linie den Klub zum Handeln gezwungen, sobald wieder mehr Klarheit herrscht: “Es liegt aber auch nicht an mir, da einen Schritt zu machen, der müsste von ihnen kommen. Wenn dieser kommt, kommt er, und wenn nicht, dann heisst es abwarten.”

Die Bilanz des FCB unter Koller in dieser Saison ist zwiegespalten: Europäisch brillieren die Bebbi, in der Super League beträgt der Rückstand auf das Spitzenduo St. Gallen und YB allerdings fünf Punkte.

psc 17 April, 2020 16:14