Der FCB verlängert mit Goalie Djordje Nikolic

Der FC Basel hat den Vertrag mit der aktuellen Nummer 2 im Tor, Djordje Nikolic, bis 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr verlängert.

Der 22-jährige Serbe stiess bereits 2016 zu den Bebbi und wurde seither diverse Male ausgeliehen, um woanders Spielpraxis zu sammeln. In der aktuellen Saison ist er der Backup von Stammkeeper Jonas Omlin und kam als solcher zu bisher fünf Saisoneinsätzen. Seine Zukunft sieht Djordje Nikolic weiterhin in Basel.

“Ich bin sehr stolz, dass ich meinen Vertrag beim FCB vorzeitig verlängern durfte. Ich spüre das Vertrauen des Vereins und freue mich auf die kommende Zeit hier in Basel”, sagt der junge Keeper.

FCB-Sportdirektor Ruedi Zbinden ist zufrieden: “Djordje besticht durch seine Ausstrahlung, seine Ruhe und seine Präsenz auf und auch neben dem Platz. Er ist ein toller Teamplayer und in der Mannschaft sehr gut integriert. Bei seiner Zeit in Schaffhausen, beim FC Thun und auch beim FC Aarau hat er sich sehr gut weiterentwickelt. Er hat in dieser Saison bewiesen, dass er auf den Punkt bereit sein kann – wie zum Beispiel beim Europa-League-Auswärtsspiel gegen Getafe, wo er einen hervorragenden Job gemacht hat.”

Möglicherweise öffnet sich Nikolic im Sommer die Türe als Nummer 1 beim FCB: Dies wäre dann der Fall, wenn Jonas Omlin den früher oder später angepeilten Transfer ins Ausland vollzieht.

Djordje Nikolic verlängert bis 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ mit Option auf ein weiteres Jahr. Wir gratulieren, Djordje 🔴 🔵 💪🏼! #FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/mMqOarPMyA — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 18, 2020

psc 18 Februar, 2020 16:57