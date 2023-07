FCL bleibt hart: Jashari darf nicht zum FCB und muss Captainbinde abgeben

Der FC Luzern zeigt sich unbeeindruckt von Aussagen von Ardon Jashari in einem Interview und will den 20-jährigen Mittelfeldspieler auf keinen Fall an den FC Basel abgeben.

Der Nati-Star hatte am Mittwoch in einem Interview mit der "Luzerner Zeitung" erklärt, dass er unbedingt ans Rheinknie wechseln wolle und Luzern dazu aufgefordert, ihn gehen zu lassen, wenn der Verein das Geld erhält, das er wert sei. Auf diese Druckversuche gehen die Luzerner Verantwortlichen nicht ein. Sportchef Remo Meyer wiederholt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz seine bereits am Wochenende getätigte Aussage. "Zu einem Verkauf (an den FCB) wird es nicht kommen", hält der FCL-Verantwortliche fest. Vom Vorgehen und den im Interview getätigten Aussagen von Jashari sei man nicht erfreut: "Das war harter Tobak."

Meyer führt aus, dass man sich nicht erpressen lassen könne, "sonst kommt bald der Nächste". Jasharis Verhalten hat direkte Konsequenzen. Die Captainbinde muss er an Max Meyer abgeben. Ob er zum Super League-Start am Samstagabend in Winterthur auf dem Platz steht, lassen Remo Meyer und auch Trainer Mario Frick noch offen. Klar ist, dass er nicht zum FCB wechseln darf.

Remo Meyer äusserte sich an der heutigen Medienkonferenz zu den aktuellen Wechselgerüchten um Ardon Jashari.#fcl #seit1901fürimmer #nomelozärn pic.twitter.com/V4mt8PnFyK — FC Luzern (@FCL_1901) July 20, 2023

psc 20 Juli, 2023 13:45