Fink verteidigt Sforza: “Trainer sind keine Deppen”

Ciriaco Sforza trat vor der Saison den Posten als Cheftrainer beim FC Basel an. Mit den Bebbi rangiert der 50-Jährige in der Super League auf Platz zwei, jedoch weit hinter YB. Von Ex-FCB-Coach Thorsten Fink gibt es derweil Rückendeckung.

Der FC Basel spielt wahrlich keine schlechte Saison, allerdings stellen neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen eher eine durchwachsene Bilanz in der Super League dar. Leader YB hat unterdessen bereits 13 Siege holen können, nur fünf Mal Remis gespielt und lediglich ein Mal verloren. Ciriaco Sforza hat damit eine schwierige Herausforderung, den FCB in der Schweiz wieder an die erste Stelle zu führen.

“Dieses Team ist gut”, befand jedenfalls Thorsten Fink, zwischen 2009 und 2011 Trainer der Bebt, beim “BLICK Kick”. Allerdings hinterfragte der gebürtige Dortmunder die derzeitige Führung des Klubs: “Ich frage mich, ob die Führungsspieler Vertrauen in die Vereinsspitze haben?” Der 53-Jährige meinte: “Es ist nicht gut, wenn die Spieler spüren, dass irgendwas im Verein nicht stimmt.” So könne laut ihm auch nicht die komplette Verantwortung bei Sforza liegen: “Die Trainer sind keine Deppen. Es geht auch darum, dass man gut geführt wird.” Laut ihm müsse es der FC Basel nun hinbekommen, dass er “die richtigen Spieler behalten kann” und gleichzeitig “auf Junge setzt”.

adk 14 Februar, 2021 13:08