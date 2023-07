Fix: Andy Diouf wechselt vom FC Basel in die Ligue 1

Mittelfeldspieler Andy Diouf verlässt den FC Basel nach einer Saison wieder und kehrt in seine französische Heimat zurück.

Der 20-Jährige unterschreibt bei Vize-Meister RC Lens einen langfristigen Vertrag bis 2028. Diouf stiess vor Jahresfrist zunächst auf Leihbasis von Stade Rennes zum FCB. Die Bebbi aktivierten schliesslich eine Kaufoption in Höhe von 5,5 Mio. Euro und verkaufen den Spielmacher nun für kolportierte 15 Millionen weiter. Finanziell ein äusserst lukratives Geschäft, das allerdings mit einer sportlichen Schwächung einhergeht.

Diouf hat insbesondere in der Conference League mit starken Auftritten überzeugen können. In seiner Heimat will er nun einen nächsten Karriereschritt machen.

❤️💙 Merci Andy 😘 Andy Diouf wechselt per sofort zum RC Lens. Danke für alles, lieber Andy wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute und viel Erfolg 🫶#FCBasel1893 #AlliZämme #rotblaulive pic.twitter.com/u8gvL2kBZR — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 30, 2023

psc 30 Juni, 2023 21:07