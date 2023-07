Fix: Andy Pelmard verlässt den FC Basel in Richtung Ligue 1

Der FC Basel bestätigt den Abgang von Abwehrspieler Andy Pelmard offiziell.

Der 23-jährige Franzose kehrt nach zwei Jahren im Dress von Rotblau wieder in seine Heimat zurück und unterschreibt bei Clermont Foot, wo er bis 2027 unterschreibt. Dem Vernehmen nach fliessen 3 bis 4 Mio. Euro Ablöse. Pelmard war in der vergangenen Saison in der Verteidigung der Bebbi gesetzt. Sein Abgang ist deshalb ein herber sportlicher Verlust, der mit dem Transfer eines weiteren Verteidigers noch kompensiert werden muss.

Andy Pelmard wechselt in die Ligue 1 zu Clermont Foot 63. Nach zwei Saisons und 105 Pflichtspieleinsätzen für Rotblau🔴🔵 zieht es den 23-jährigen Verteidiger zurück in seine Heimat nach Frankreich🇫🇷. 🫶 Der FC Basel 1893 bedankt sich bei Andy Pelmard herzlich für seinen… pic.twitter.com/bkqIuS3sdV — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 12, 2023

psc 12 Juli, 2023 11:02